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Диетолог назвала смертельную опасность «британской диеты»

Ян Брацкий
06:43 24.04.2021
Употребление большого количества быстрых углеводов ведет к набору веса и развитию сахарного диабета.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay
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Злоупотребление «британской диетой» может серьезно подорвать здоровье. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала врач-диетолог Ольга Шмелева. По ее мнению, этот вариант питания подойдет не всем.

«Он опасен очевидным набором веса. Поскольку содержит большое количество простых углеводов. Все эти джемы и белый хлеб. Они быстро попадают в кровь и под воздействием инсулина мгновенно усваиваются, чаще всего в жировую ткань», - заявила Шмелева.

Вторая угроза - развитие сахарного диабета, добавила она. При чрезмерном употреблении содержащих быстрые углеводы продуктов, может развиться инсулиновая резистентность.

«Употребление сливочного масла в большом количестве повышает уровень насыщенных жиров и плохого холестерина. После 40 лет его количество и так увеличивается, а сливочное масло лишь усугубляет ситуацию. Это приводит к риску развития атеросклероза сосудов», - отметила эксперт.

Ранее австралийский диетолог Пола Норрис рассказала, как можно похудеть без экспериментов над собственным здоровьем и поиском оптимальной диеты из десятка вариантов. Замена ряда ингредиентов в пище на менее калорийную альтернативу приведет к похудению без уменьшения привычных порций. В частности, вместо калорийных сметаны и майонеза можно использовать натуральный йогурт или его смесь с дижонской горчицей. 

Также она посоветовала обходиться меньшим количеством картофельного пюре, дополняя его цветной капустой, а объем калорийного мяса в соусе болоньезе уменьшить вдвое, заменив фарш фасолью, морковью, кабачками, грибами или другими овощами. 

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