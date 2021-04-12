Диетолог назвала способ похудения без уменьшения размера порций

Замена ряда ингредиентов в пище на менее калорийную альтернативу приведет к похудению без уменьшения привычных порций. Об этом рассказала австралийский диетолог Пола Норрис. В частности, вместо калорийных сметаны и майонеза можно использовать натуральный йогурт или его смесь с дижонской горчицей, пишет британское издание Daily Mail.

Так, энергетическая ценность двух с половиной ложек майонеза составляет 206 килокалорий и всего 25 килокалорий у самодельной заправки из двух столовых ложек йогурта, одной столовой ложки дижонской горчицы, одной столовой ложки лимонного сока с добавлением соли и перца.

Кроме того, диетолог призвала искать более легкую альтернативу среди сыров, например, пармезан с более выраженным вкусом можно использовать в блюдах в меньшем количестве вместо чеддера, указала специалист.

Также она посоветовала обходиться меньшим количеством картофельного пюре, дополняя его цветной капустой, а объем калорийного мяса в соусе болоньезе уменьшить вдвое, заменив фарш фасолью, морковью, кабачками, грибами или другими овощами.