Карацев победил первую ракетку мира Джоковича и вышел в финал АТР

Российский теннисист Аслан Карацев победил серба Новака Джоковича в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов. Встреча прошла в сербском Белграде.

Игра россиянина против первой ракетки мира длилась 3 часа 25 минут. Она закончилась со счетом 7:5, 4:6, 6:4 в пользу Карацева. За игру российский спортсмен реализовал шесть брейк-пойнтов из 16 и допустил четыре ошибки. Джокович сделал пять брейков из 28 брейк-пойнтов и шесть раз ошибся при подаче.

Теперь Аслану Карацеву предстоит финал АТР. В нем он встретится с итальянцем Маттео Берретин или с японцем Таро Даниэлом.

Ранее в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов россиянин Аслан Карацев победил южноафриканца Ллойда Харриса. Соревнования состоялись в Дубае. Титул АТР в одиночном разряде Карацев завоевал впервые.