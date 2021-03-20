Спорт В Дубае Карацев выиграл турнир и завоевал первый титул ATP в карьере Кира Карон Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу 27-летнего россиянина. © Фото: Марк Петерсон РИА Новости Читайте нас на: В финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов россиянин Аслан Карацев победил южноафриканца Ллойда Харриса. Соревнования состоялись в Дубае. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу 27-летнего россиянина. Титул АТР в одиночном разряде Карацев завоевал впервые. На данный момент он занимает 42-е место в мировом рейтинге. Ранее первый тренер российского теннисиста Аслана Карацева Владимир Рабинович рассказал «Звезде» про самые ранние шаги спортсмена и начало становления его карьеры. По словам Рабиновича, талант к игре можно было отметить с самого детства. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика