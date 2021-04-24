Готовят вооруженные провокации: террористы перебросили силы в провинции Идлиб

На юго-западе зоны деэскалации в Идлибе замечена активность незаконных вооруженных формирований. Об этом заявил в ходе брифинга заместитель главы российского Центра по примирению враждующих сторон Александр Карпов.

Возросшая активность боевиков может свидетельствовать о подготовке к проведению вооруженных провокаций против сил правительства САР. В районе населенных пунктов Кнедда, Кбана и Сирмания зафиксирован факт переброски около 300 боевиков и десяти пикапов с крупнокалиберными пулеметами, а также кустарно произведенными установками РСЗО.

Ранее стало известно, что террористы готовят провокации в зоне деэскалации Идлиб, чтобы обвинить правительственные войска Сирии в применении химоружия. Экстремисты доставляли отравляющие вещества из лагеря Тель-Туна в окрестностях Идлиба и в районы Джиср-Эш-Шугур и Бдама. Также отмечается активизация деятельности «Белых касок» рядом с населенным пунктом Мардж-Эль-Аджан.

Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.