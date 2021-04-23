ЦПВС: террористы готовят провокации с химоружием в Идлибе

Террористы готовят провокации в зоне деэскалации Идлиб, чтобы обвинить правительственные войска Сирии в применении химоружия. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Карпов.

«На фоне принятия Организацией по запрещению химического оружия безосновательного решения об ограничении прав Сирии в ОЗХО, поступают сведения о подготовке боевиками террористической организации "Хайат Тахрир Аш-Шам*" провокации с целью обвинения правительственных войск Сирии в применении химического оружия в зоне деэскалации Идлиб», – уточнил контр-адмирал.

Он добавил, что экстремисты доставляют отравляющие вещества из лагеря Тель-Туна в окрестности Идлиба и районы Джиср-Эш-Шугур и Бдама. По словам Карпова, также отмечается активизация деятельности «Белых касок» рядом с населенным пунктом Мардж-Эль-Аджан.

«Террористы планируют использовать информацию о жертвах своих провокаций для дискредитации официального правительства Сирии», – акцентировал он.

Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций, заявил контр-адмирал.

*Запрещенная на территории России террористическая организация