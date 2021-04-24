В Пензенской области 18 детей отравились в бассейне

В Пензенской области 18 детей госпитализировали после отравления в бассейне, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

«По предварительной информации, во время групповых занятий в бассейне тренер почувствовал запах хлора и принял решение о госпитализации в медицинский стационар находившихся на тренировке 18 несовершеннолетних в возрасте 10-12 лет. В настоящее время 7 детей доставлены в областной центр, в том числе 2 – в тяжелом состоянии», – говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте региональной прокуратуры.

В ведомстве подчеркнули, что по данному факту организована проверка, ход которой находится на личном контроле прокурора области.