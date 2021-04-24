Названа главная ошибка при приготовлении шашлыка

Популярное представление о том, что мясо для приготовления шашлыка может замариноваться в течение двух часов, является ошибочным. Об этом «360» рассказал повар Петр Пахомов.

«Мороз не убивает бактерии. Они могут затихнуть, но при повышении температуры они начнут опять оживать. На любом мясе уже живут бактерии. Пока целый кусок, бактерии только сверху. Как только нарезали, каждый кусочек будет, условно говоря, присыпан этими бактериями. Ваша задача — не дать им сильно развиться», — сказал специалист.

Кроме того, Пахомов посоветовал мариновать мясо луком с солью. По рекомендации повара, овощ нужно выжимать до выделения сока и не нанизывать его кольцами на шампур.

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