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Сезон шашлыков: эксперт рассказал, где нельзя разжигать мангалы

Алена Миронова
12:20 12.04.2021
Разведение открытого огня в неположенных местах может повлечь за собой пожар, в том числе и с административной ответственностью.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Во многих российских регионах уже установилась теплая погода. Горожане собираются на природу, однако зачастую нарушают правила и нормы пожарной безопасности. О том, где запрещено разводить открытый огонь и разжигать мангалы, рассказал «Звезде» спасатель, инструктор-методист Максим Штыб.

«Мангалы на балконе - очень частая причина вызова пожарных. В том числе, даже если все благополучно, вы срываете оперативную бригаду... а реальный пожар - машин может не хватить», - заметил эксперт.

Разжигание мангалов в лесах, на торфяниках и не предназначенных для этого местах может повлечь за собой лесной пожар, в том числе и с административной ответственностью.

«Если мы берем именно зону автомобильной парковки - она не является зоной, где могут оштрафовать за поведение в лесу или спровоцировать лесной пожар. Нежелательно, потому что опять же может произойти возгорание автомобиля и так далее», - подчеркнул Штыб.

За это, резюмировал эксперт, уже придется отвечать по закону.

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