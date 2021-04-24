СМИ: В Индонезии объявили погибшими всех членов команды пропавшей подлодки
Власти Индонезии объявили пропавшую без вести подводную лодку затонувшей. Об этом сообщает агентство Associated Press, со ссылкой на начальника штаба индонезийских ВМС.
По его словам, субмарина затонула и раскололась на части, о чем свидетельствует нефтяное пятно и найденные обломки возле острова Бали. Он добавил, что все 53 члена команды, находившиеся на борту, скорее всего погибли и «нет никакой надежды найти выживших».
«Имея достоверные доказательства, которые мы обнаружили, мы переводим подлодку из статуса "потерянная" в статус "затонувшая"», - сказал Юдо Маргоно.
Отмечается, что в море удалось найти части выпрямителя торпед, баллон со смазкой, который, предположительно, использовали для перископа, а также молитвенные коврики.
Ранее сообщалось, что подлодка находится на глубине 850 метров. На борту подлодки - 53 человека.
Напомним, что субмарина пропала 21 апреля после учений. Причины происшествия пока не известны. По одной из версий, произошел сбой в электроснабжении.