Кейт Миддлтон назвали следующей королевой Великобритании

Дядя герцогини Кейт Миддлтон сообщил, что его племянница должна стать будущей королевой Великобритании.

«Эти десять лет были для нее невероятными. Она ( Кейт Миддлтон – прим.ред) лучшее, что могло случиться с Королевской семьей. На данный момент она – их самый большой актив», – рассказал Гэри Голдсмит британскому изданию Daily Mail.

Он подчеркнул, что может быть пристрастным в своих суждениях, так как он ее дядя и знает Кейт со дня ее рождения. Голдсмит добавил, что она – исключительный человек.

Дядя Гэри полагает, что если бы Кейт стала королевой Екатериной, это было бы на благо страны и королевской семьи. Он подчеркнул, что был «в ярости», когда смотрел интервью Опры Уинфри, в котором герцогиня Сассекская утверждала, что именно Кэтрин заставила ее плакать из-за платьев подружек невесты.

Напомним, что разговоры вокруг того, кто же следующим займет британский престол, разгорелись с новой силой смерти Филиппа, который скончался 9 апреля в возрасте 99 лет.

Позже принц Чарльз унаследовал все титулы своего отца, сообщили в британской геральдической палате.