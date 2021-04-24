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Кейт Миддлтон назвали следующей королевой Великобритании

Олеся Степакова
15:32 24.04.2021
По словам дяди герцогини Кембриджской, если бы Кейт стала королевой, это было бы на благо страны и королевской семьи.
Кейт Миддлтон назвали следующей королевой Великобритании
© Фото: Andrew Parsons, I-Images, Globallookpress
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Дядя герцогини Кейт Миддлтон сообщил, что его племянница должна стать будущей королевой Великобритании.

«Эти десять лет были для нее невероятными. Она ( Кейт Миддлтон – прим.ред) лучшее, что  могло случиться с Королевской семьей. На данный момент она – их самый большой актив», – рассказал Гэри Голдсмит британскому изданию Daily Mail.

Он подчеркнул, что может быть пристрастным в своих суждениях, так как он ее дядя и знает Кейт со дня ее рождения. Голдсмит добавил, что она – исключительный человек.

Дядя Гэри полагает, что если бы Кейт стала королевой Екатериной, это было бы на благо страны и королевской семьи. Он подчеркнул, что был «в ярости», когда смотрел интервью Опры Уинфри, в котором герцогиня Сассекская утверждала, что именно Кэтрин заставила ее плакать из-за платьев подружек невесты.

Напомним, что разговоры вокруг того, кто же следующим займет британский престол, разгорелись с новой силой смерти Филиппа, который скончался 9 апреля в возрасте 99 лет. 

Позже принц Чарльз унаследовал все титулы своего отца, сообщили в британской геральдической палате.

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