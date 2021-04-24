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На Земле ожидается новая магнитная буря

Анна Назайкина
15:10 24.04.2021
Такое явление в наибольшей степени воздействует на здоровье людей с хроническими заболеваниями.
На Земле ожидается новая магнитная буря
© Фото: kleo.ru
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На Земле ожидается магнитная буря в связи с выбросом солнечной энергии. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на ученых из Центра прогнозов космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований.

«Частичный выброс корональной массы был связан с солнечной вспышкой C3 в Районе 2816 в 22/0435 UTC. Солнечная энергия будет направлена на Землю с раннего утра до середины дня 25 апреля. Это вероятные условия для геомагнитной бури G2 (умеренный)», – говорится в сообщении.

Директор ГБУС СО Уральского института кардиологии Ян Габинский заявил, что магнитные бури наиболее часто воздействуют на людей, страдающих от хронических заболеваний. Если солнечные вспышки обладают очень большой силой, увеличивается риск обострения у тех, кто имеет проблемы с нервной и сердечно-сосудистой системой, также воздействие магнитной бури могут ощутить люди с ревматизмом.

«Чтобы минимизировать опасность таких явлений, необходимо вовремя принимать лекарственные препараты, следить за давлением, кроме того, в эти периоды не должно быть дополнительных физических нагрузок и стрессовых ситуаций», — заявил специалист.

Ранее в четверг, 22 апреля, три вспышки небольшой силы произошли на Солнце.

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