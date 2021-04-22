На Солнце произошла череда вспышек

Три вспышки небольшой силы произошли на Солнце сегодня утром. Об этом сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

«На Солнце произошли три вспышки класса С и выше», - говорится в сообщении.

Заведующий лабораторией Сергей Кузин заявил РИА Новости, что в данный момент наблюдается глубокий минимум активности Солнца. По словам специалиста, когда же наступает период максимума, подобные явления наблюдаются через день.

Ранее старший научный сотрудник лаборатории физики Солнца и космических лучей Физического института им. Лебедева РАН Антон Рева в комментарии «Звезде» спрогнозировал увеличение числа солнечных вспышек в ближайшие несколько лет.