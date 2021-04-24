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Роскомнадзор потребовал от Google как можно быстрее снять ограничения с YouTube-канала RT

Олеся Степакова
14:58 24.04.2021
Ранее видеохостинг заблокировал ряд материалов российского канала под предлогом распространения недостоверной информации о COVID-19 и его последствиях, уточнили в ведомстве.
Роскомнадзор потребовал от Google как можно быстрее снять ограничения с YouTube-канала RT
© Фото: Germany Photography, Pixabay
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Роскомнадзор направил руководству компании Google письмо с требованием максимально быстро снять ограничения с YouTube-канала Russia Today.

«Ранее видеохостинг заблокировал ряд материалов российского канала, а также ограничил возможность публикации видеоматериалов и проведения прямых трансляций под предлогом распространения недостоверной информации о новой коронавирусной инфекции COVID-19 и ее последствиях», – говорится в официальном сообщении РКН, опубликованном на сайте ведомства.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что действия администрации YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, а также являются актом цензуры в отношении российских СМИ.

В надзорном ведомстве потребовали снять все ограничения в максимально короткие сроки и объяснить причины их введения.

Ранее  Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения на воспроизведение российского гимна. В ведомстве эту блокировку назвали неприкрытым и недопустимым хамством в отношении всех граждан страны.

Напомним, что YouTube начал блокировать ролики, в которых содержится гимн России. Тем, кто публикует видео, приходят сообщения, что права на композицию принадлежат никому не известным компаниям из Европы и США. Оказалось, что, по правилам видеохостинга, автором является тот, кто выложил запись первым.

Google позже признал необоснованными ограничения на ролики с российским гимном в YouTube.
 

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