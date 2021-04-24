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Не всегда полезно: ученый рассказал о влиянии спорта на иммунитет

Роман Захаров
01:50 24.04.2021
Доцент кафедры Спортивной медицины Александр Мирошников рассказал, в каком случае тренировки укрепляют иммунитет, а в каком, напротив, ослабляют иммунную систему.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: pixabay
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Занятия спортом, при условии их регулярности и умеренности, действительно помогают укрепить иммунитет. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал кандидат биологических наук, доцент кафедры Спортивной медицины Александр Мирошников.

При этом специалист подчеркнул, что чрезмерные физические нагрузки, напротив, сильно ослабляют иммунную систему человека, а вакцинироваться в таком состоянии, по его словам, и вовсе может быть опасно.

«Есть такое понятие - "теория открытого она". Она говорит о том, что как только нагрузка становится чрезмерной, то иммунитет очень сильно просаживается. В пример всегда приводятся спортсмены высокой квалификации - олимпийцы и так далее. Они испытывают практически такое же явление, как иммунодефицит. Они ловят все существующие вирусные болезни. А для простых людей большой нагрузкой является любая нагрузка, которой у них раньше не было. Если человек ничего раньше не делал и решил пойти в фитнесс для укрепления иммунитета, то у него возрастает риск поймать вирусное заболевание», - объяснил он.

Мирошников добавил, что, согласно ряду научных работ, эффективность вакцинации во время больших физических нагрузок падает. Более того, в такие моменты возрастает риск заболевания после сделанной прививки.

«Когда ты испытываешь большую нагрузку, у тебя проваливается иммунитет. Если в этот момент сделать какую-либо вакцину, то часть исследовательских работ показывает, что эффективность вакцины падает, а часть работ показывает, что никакого эффекта не происходит. Если говорить о вакцине от COVID-19, то пока, с научной точки зрения, говорить ничего нельзя. Мало доказательной базы. Но мы знаем, что большая физическая нагрузка может спровоцировать заболевание от вакцины, потому что иммунитет проваливается и от нагрузки и от вакцины. Получается двойная нагрузка. Если человек раньше не занимался спортом, а потом решил резко заняться и тут же вакцинироваться, то этого делать не нужно. Лучше привиться, вести привычный образ жизни, а как только иммунитет встанет в норму - заняться спортом», - рассказал эксперт.

При этом кандидат биологических наук уточнил, что спорт может благоприятно влиять на укрепление иммунитета, однако лишь в том случае, если занятия им носят регулярный характер на протяжении продолжительного времени и человек во время тренировок не испытывает запредельных нагрузок.

«Тренировка иммунитета действительно происходит, если мы тренируемся регулярно. Но тренировки должны быть регулярными хотя бы в течение полугода и не сумасшедшими», - резюмировал Александр Мирошников.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала «Звезде» о том, каким должно быть питание при занятиях спортом.

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