Гастроэнтеролог рассказала, каким должно быть питание при занятиях спортом

Для того, чтобы эффект от спорта был максимальным, важно правильно питаться. О секретах правильного питания при занятиях спортом «Звезде» рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

Эксперт подчеркнула, что при внедрении спорта в свою жизнь важно соотнести его с режимом питания.

«На самом деле, с точки зрения последней тенденции, говорят о том, что если ваш спорт равномерно распределен в течение недели, как минимум 3 раза, то делать какой-то усиленный акцент именно на те дни, когда есть спорт, все таки это не совсем корректно. Главное понять, рассчитать и добавить просто сверх уже существующего основного обмена какую-то дельту с учетом именно физнагрузок и распределить это равномерно в течение недели», - рассказала врач.

Дианова отметила, что не стоит в дни спорта переедать и нагружать себя, если это силовые нагрузки, большим количеством белка и углеводов, а в дни кардионагрузок, наоборот, уменьшать их. Это может привести к расстройству пищевого поведения. Необходим определенный режим спорта и добавление небольшой дельты сверху по общей калорийности.

«Спорт нужно всегда планировать таким образом, зная свои индивидуальные часы. Есть у кого пики активности утром, есть у кого вечером. Это может небольшие нюансы накладывать. Самым идеальным является, когда спорт между приемами пищи находится. Потому что у вас не сильно полный желудок, с одной стороны, когда вы только что поели. С другой стороны, вы не слишком голодны, что тоже может немножко отвлекать вашу мозговую деятельность от совершения определенных задач в спортзале. Поэтому идеально, естественно, между приемами пищи. Между приемами пищи интервал 3-4 часа. Поэтому 1,5 часа после еды вполне достаточно», - рекомендует Дианова.

Говоря о том, что следует есть до нагрузки, эксперт заметила, что независимо от типа нагрузок, принципы всегда должны быть одинаковым.

«Вы даете порцию белка, порцию углеводов и чуть больше, естественно, в 2 раза, порцию какой-то любимой клетчатки. Фрукты, овощи - неважно. Что вам захотелось. Потому что для достижений в спортзале нужен не только белок, но нужно всегда и подкрепление углеводами. Для вашей продуктивной деятельности. Просто не нужно их давать слишком много, но они должны быть качественными. Это сложные углеводы, прежде всего. Это не пироженка. То есть история съесть пироженку и тут же пойти отработать ее в спортзале - она не совсем корректная. Она опять про то, что вы стегаете свой организм и расшатываете свое пищевое поведение по факту», - подчеркнула врач.

Существует правило так называемого белково-углеводного окна. Эксперт рассказала, что, в соответствии с ним, через полчаса или в среднем через час можно спокойно принять какие-то быстрые белки, поскольку при совершении физической работы происходят микротравмы мышечных волокон. Для их восстановления необходимы аминокислоты.

«Подходят для этого изоляты, яичный белок, творог. Они быстро, легко всасываются, не нагружая. Но мы понимаем, когда вы совершили физическую работу, то положительное действие на построение тела сохраняется до двух суток. Поэтому очень часто знающие, в том числе врачи, могут давать еще и так называемые продленные белки, понимая, что на следующее утро мышцы все еще нуждаются в полноценном питании. Поэтому вот эта история один день давать больше, в другой день нет спорта, а идет восстановление - давать меньше..она неверная», - заявила гастроэнтеролог.

Резюмируя, эксперт призвала к формированию равномерного приема пищи - одинаковыми по энергоценности в течение всей недели вне зависимости от того, есть ли в этот день спорт.