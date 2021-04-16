Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

Гастроэнтеролог рассказала, каким должно быть питание при занятиях спортом

Алена Миронова
08:38 16.04.2021
Врач раскрыла золотые правила питания при занятиях спортом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: CHROMORANGE, Bilderbox, Globallookpress
Читайте нас на:

Для того, чтобы эффект от спорта был максимальным, важно правильно питаться. О секретах правильного питания при занятиях спортом «Звезде» рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

Эксперт подчеркнула, что при внедрении спорта в свою жизнь важно соотнести его с режимом питания.

«На самом деле, с точки зрения последней тенденции, говорят о том, что если ваш спорт равномерно распределен в течение недели, как минимум 3 раза, то делать какой-то усиленный акцент именно на те дни, когда есть спорт, все таки это не совсем корректно. Главное понять, рассчитать и добавить просто сверх уже существующего основного обмена какую-то дельту с учетом именно физнагрузок и распределить это равномерно в течение недели», - рассказала врач.

Дианова отметила, что не стоит в дни спорта переедать и нагружать себя, если это силовые нагрузки, большим количеством белка и углеводов, а в дни кардионагрузок, наоборот, уменьшать их. Это может привести к расстройству пищевого поведения. Необходим определенный режим спорта и добавление небольшой дельты сверху по общей калорийности.

«Спорт нужно всегда планировать таким образом, зная свои индивидуальные часы. Есть у кого пики активности утром, есть у кого вечером. Это может небольшие нюансы накладывать. Самым идеальным является, когда спорт между приемами пищи находится. Потому что у вас не сильно полный желудок, с одной стороны, когда вы только что поели. С другой стороны, вы не слишком голодны, что тоже может немножко отвлекать вашу мозговую деятельность от совершения определенных задач в спортзале. Поэтому идеально, естественно, между приемами пищи. Между приемами пищи интервал 3-4 часа. Поэтому 1,5 часа после еды вполне достаточно», - рекомендует Дианова.

Говоря о том, что следует есть до нагрузки, эксперт заметила, что независимо от типа нагрузок, принципы всегда должны быть одинаковым. 

«Вы даете порцию белка, порцию углеводов и чуть больше, естественно, в 2 раза, порцию какой-то любимой клетчатки. Фрукты, овощи - неважно. Что вам захотелось. Потому что для достижений в спортзале нужен не только белок, но нужно всегда и подкрепление углеводами. Для вашей продуктивной деятельности. Просто не нужно их давать слишком много, но они должны быть качественными. Это сложные углеводы, прежде всего. Это не пироженка. То есть история съесть пироженку и тут же пойти отработать ее в спортзале - она не совсем корректная. Она опять про то, что вы стегаете свой организм и расшатываете свое пищевое поведение по факту», - подчеркнула врач.

Существует правило так называемого белково-углеводного окна. Эксперт рассказала, что, в соответствии с ним, через полчаса или в среднем через час можно спокойно принять какие-то быстрые белки, поскольку при совершении физической работы происходят микротравмы мышечных волокон. Для их восстановления необходимы аминокислоты.

«Подходят для этого изоляты, яичный белок, творог. Они быстро, легко всасываются, не нагружая. Но мы понимаем, когда вы совершили физическую работу, то положительное действие на построение тела сохраняется до двух суток. Поэтому очень часто знающие, в том числе врачи, могут давать еще и так называемые продленные белки, понимая, что на следующее утро мышцы все еще нуждаются в полноценном питании. Поэтому вот эта история один день давать больше, в другой день нет спорта, а идет восстановление - давать меньше..она неверная», - заявила гастроэнтеролог. 

Резюмируя, эксперт призвала к формированию равномерного приема пищи - одинаковыми по энергоценности в течение всей недели вне зависимости от того, есть ли в этот день спорт.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
08:49 Армия
Видео
МиГ-31 сопроводил американский стратегический разведывательный самолет RC-135 над водами Тихого океана
05:59 Армия
Видео
Крупный калибр: курсанты центра снайпинга ЗВО поразили цели на дальностях до 1300 метров
05:18 В стране и мире
В приморской школе обрушилась стена: 220 детей переведены на дистанционку
04:26 Армия
Видео
Первые призывники из Сибири отправились к местам прохождения военной службы
02:45 В стране и мире
Видео
«Остановили войны»: Шойгу рассказал, за что удостоен звания Героя России
Популярное
Популярное
Видео
Гастроэнтеролог раскрыла секрет правильного питания перед сном
Видео
Гастроэнтеролог рассказала, каким должно быть питание при занятиях спортом
Видео
Убили прямо во время ужина: ВСУ обстреляли из артиллерии многоэтажки Донецка
Шашлык без мяса: шеф-повар рассказал, как приготовить вкусно на углях фрукты, рыбу и морепродукты
Видео
Эксперт рассказала, в каких случаях чувство голода является поводом для обращения к врачу
Видео
Эксперт предупредила о новом способе мошенничества при бронировании гостиниц
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.