Армия Нагорный Карабах Шойгу обсудил ситуацию в Карабахе и военное сотрудничество с министром обороны Армении Анна Касаткина Министры переговорили об обстановке в районах выполнения задач в Карабахе российскими миротворцами. © Фото: Алексей Иванов ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу переговорил по телефону с коллегой из Армении Вагаршаком Арутюняном. Об этом сообщает российское военное ведомство. «Обсуждены вопросы двустороннего военного сотрудничества, обстановка в районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», - рассказали в Минобороны. Предыдущий телефонный разговор министров состоялся в начале апреля. Он также был посвящен обстановке в Нагорном Карабахе и вопросам, представляющим взаимный интерес. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика