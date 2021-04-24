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Роскомнадзор заявил о регулярной цензуре российских СМИ со стороны YouTube

Иван Линдеманн
10:26 24.04.2021
В ведомстве уверены, что администрация YouTube блокирует ролики, которые рассказывают правду об историческом вкладе России в победу над фашизмом, но отличаются от позиции Запада.
Роскомнадзор заявил о регулярной цензуре российских СМИ со стороны YouTube
© Фото: StockSnap, Pixabay
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Со стороны администрации видеохостинга YouTube зафиксирована регулярная цензура контента, который размещен в аккаунтах российских средств массовой информации. Об этом заявили в Роскомнадзоре.

В ведомстве отметили, что руководство платформы, как правило, объясняет это несоответствием возрастной категории.

«Фильмы, которые транслировались на российских федеральных каналах и не содержат возрастных ограничений, по мнению администрации YouTube, могут быть доступны только совершеннолетним зрителям. Многие ролики транслируются после авторизации на видеохостинге или дополнительного согласия на просмотр контента для взрослых», - сказано в сообщении пресс-службы Роскомнадзора.

В ведомстве уверены, что администрация YouTube блокирует ролики, которые рассказывают правду об историческом вкладе России в победу над фашизмом, но отличаются от позиции Запада.

Отметим, что в текущем году видеохостинг заблокировал три аккаунта и пять материалов СМИ РФ. Также YouTube удалял ролики с российским гимном.

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