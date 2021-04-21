Роскомнадзор потребовал от Instagram снять ограничения на российский гимн

Роскомнадзор потребовал от Instagram снять ограничения на использование российского гимна в социальных сетях. В официальном письме подчеркивается, что запрет на контент с известной всем мелодией недопустим и «оскорбляет граждан Российской Федерации».

«Роскомнадзор направил требование в адрес руководства компании Facebook Inc снять все ограничения с материалов, содержащих гимн России, наложенные Instagram под мнимым предлогом нарушения авторских прав», - сказано в сообщении ведомства.

Поводом стала блокировки ролика, который выложил в Instagram депутат из Анапы. В Facebook объяснили удаление этой записи тем, что пользователь нарушил авторские права на музыку, которые якобы принадлежат создателям немецкого сериала под названием «Все, что имеет значение».

В Роскомнадзоре напомнили, что гимн - это один из символов России, поэтому объектом авторских прав быть не может.

«В любой стране мира демонстрация государственной символики ее гражданами в публичном пространстве является выражением уважительного отношения к своей стране», - добавили в ведомстве.

В январе текущего года Роскомнадзор требовал снять ограничения на воспроизведение гимна России на YouTube. Тогда блокировку гимна назвали неприкрытым и недопустимым хамством.