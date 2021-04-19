Врач назвал способ пережить «барическую яму»

Период аномально теплой погоды в Центральной России завершается, и на предстоящей неделе в регион нагрянет настоящая осень. Виной тому станет очень активный Балканский циклон, который принесет обильные дожди. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что пик дождей ожидается в среду, 21 апреля. Показания на термометрах в ночь на вторник рухнут до 0...+5 градусов. А днем столбики термометров едва ли будут доходить до отметки +8...+10, что соответствует климатическим показателям октября.

«Непогода будет сопровождаться порывистым ветром и резкими колебаниями атмосферного давления, что ввергнет москвичей в "барическую яму". Со вторника на среду показания барометров понизятся сразу на 20 единиц. Это негативно скажется на самочувствии не только метеозависимых, но и вполне здоровых людей», - предупредил Тишковец.

В свою очередь, терапевт Галина Слободина рассказала, как поддержать свой организм во время «барической ямы».

«Надо следить за своим давлением и за сахаром, чтобы эти перепады чувствовались меньше. Можно попить какие-то сосудистые препараты, например аскорутин», - отметила она.

По прогнозу, к концу недели немного потеплеет - до +15...+20, после чего ожидается новая волна холода. До конца апреля по-весеннему идеальной погоды не ожидается.