Тайны древних руин: сирийские археологи приступили к изучению финикийского города Амрит

Сирийские археологи вновь приступили к изучению финикийского города Амрит в провинции Тартус, где находятся руины храма бога Мелькарта, датируемого V веком до нашей эры, и некрополь аль-Магази с древними башнями. Работа ученых прерывалась на время ведения боевых действий.

Главный археолог провинции Тартус, Саад Али, осматривает древний некрополь, пожалуй, одного из самых загадочных городов на земле. Построенный финикийцами еще во втором веке до нашей эры, город Амрит являет собой уникальное сочетание древних культур и традиций.

«На Амрит оказали влияние самые различные культуры. И греческая, и египетская, и персидская. Здесь мы можем увидеть такие символы, как Лев - он обозначает силу и мощь. Здесь мы можем видеть орла, который является священной птицей для многих народов. Финикийцы были путешественниками, которые ходили по морям, и впитывали в себя культуру самых разных народов», - сказал директор департамент археологических раскопок провинции Тартус Саад Али.

То, что видно на поверхности, это лишь малая часть античного города, говорят ученые-археологи. Основные постройки скрыты под землей. Когда боевики хозяйничали на большей части страны, работать здесь не было возможности. Теперь, наступило время продолжить раскопки.

«Самые первые раскопки здесь начались еще в пятидесятые годы прошлого столетия. Их начал проводить наш соотечественник Насиб Салиби. Именно он обнаружил эти башни-гробницы. И еще десятки погребений. С тех пор мы практически каждый год, за исключением последних военных лет организуем новые раскопки Амрита. Рад снова вернуться сюда», - добавил Саад Али.

Архитектурный стиль, который благодаря своим познаниям создали финикийцы почти четыре тысячи лет назад, до сих пор поражает воображение. Храм бога Мелькарта, которому поклонялись они, был настоящим произведением искусства. Здесь же, в самом центре античного храма, куда было сложно добраться, археологи нашли уникальное изображение древнего божества.

«Мы обнаружили внутри этого храма статую Бога Мелькарта на верхнем этаже. Сейчас она хранится в музее Тартуса. И на ней была надпись, с именем этого Бога. И еще мы нашли небольшой артефакт, на котором так же имя этого божества», - отметил гид-экскурсовод Национального музея Тартуса Мудар Ибрагим.

Еще одна загадка всего в двухстах метрах от храма. Древний стадион, дальнейшие раскопки которого, могут внести некоторые коррективы, например, в учебники истории древнего мира. Время постройки стадиона, примерно 1500 год до нашей эры. Его протяженность почти 230 метров, это в два раза длиннее чем современное футбольное поле. Кстати, некоторые историки уверяют, что первые спортивные соревнования, прошли здесь на сто или двести лет раньше, чем первые Олимпийские игры.

Сколько еще тайн скрывает древний город, говорят археологи, даже трудно предположить. Амрит был крупным портовым городом, поэтому изучение его истории будет продолжаться и на морском дне. Главное, для этого теперь есть все необходимое, мирное небо и огромное желание.