Диетолог рассказала, шашлык из какого мяса можно есть сразу после поста

Заведующая областным диетологическим центром Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского Инна Пичугина посоветовала россиянам не выходить из Великого поста резко, чтобы поберечь свою пищеварительную систему. Об этом она рассказала телеканалу «Звезда».

Специалист уточнила, что сам шашлык все равно не получится диетическим, но можно сделать это блюдо более легким.

«Лучше приготовить в таком случае рыбу или куриное белое мясо. Замариновать можно в кефире, лимонном или клюквенном соке. Можно приготовить вместе с овощами: кабачком, баклажаном», - уточнила Пичугина.

Ранее президент Лиги шашлыка Валерий Мальцев рассказал, что шашлыка вредного не бывает, бывают вредные способы его приготовления.