В стране и мире Шойгу объявил о завершении проверок в ЮВО, ЗВО и ВДВ Анна Назайкина Генеральный штаб и командующие войсками должны спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о завершении проверок в Южном и Западном военных округах. По словам главы военного ведомства, военнослужащие продемонстрировали боеготовность. «Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах», - заявил он на совещании в Крыму. Генеральный штаб и командующие войсками по поручению министра обороны должны спланировать возвращение войск в пункты постоянной дислокации и приступить к выполнению задачи 23 апреля. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика