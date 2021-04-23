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Медведев сравнил отношения России и США с холодной войной

Иван Линдеманн
08:39 23.04.2021
Санкционное давление, угрозы, конфликтное противоборство, защита своих эгоистических интересов - все это ввергает мир в состояние перманентной нестабильности, сказал заместитель председателя Совета Безопасности.
Медведев сравнил отношения России и США с холодной войной
© Фото: Christian Ohde, imago stock&people, Globallookpress
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В последние годы отношения России и США перешли от соперничества к конфронтации. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

«По сути, они вернулись в эпоху холодной войны. Санкционное давление, угрозы, конфликтное противоборство, защита своих эгоистических интересов - все это ввергает мир в состояние перманентной нестабильности», - сказал он РИА Новости.

Медведев напомнил о Карибском кризисе 1962 года. Но тогда ситуацию спасли лидеры СССР и США. Они, по словам зампредседателя Совбеза, признали мудрость компромисса.

«Между СССР и США был равноправный диалог, осуществляемый не через язык угроз и ультиматумов», - напомнил Медведев.

Отношения между США и Россией обострились 15 апреля. Тогда Джо Байден объявил о новых антироссийских санкциях. Кроме того, Вашингтон объявил о высылке 10 сотрудников посольства РФ в США. На следующий день американскому послу Джону Салливану было рекомендовано вернуться домой для консультаций. Позднее Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время отношения двух стран находятся на низшей точке, а возвращение послов будет обосновываться целесообразностью.

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