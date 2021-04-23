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СМИ: в МВД РФ разработали новые правила дорожного движения

Иван Линдеманн
06:26 23.04.2021
Так, например, водители могут получить штраф за несезонную резину, защитные пленки на фарах или поврежденный бампер.
СМИ: в МВД РФ разработали новые правила дорожного движения
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Министерство внутренних дел России подготовило проект новых правил дорожного движения. По данным СМИ, они могут вступить в силу весной 2022 года.

Как сообщает «Коммерсант», ведомство планирует расширить перечень технических неисправностей, при которых управление транспортным средством запрещено. Так, например, водители могут получить штраф за несезонную резину, защитные пленки на фарах или поврежденный бампер.

Согласно проекту, в число нарушений могут также включить отсутствие подушки безопасности и козырьков против солнца. Запрет коснется стальных конструкций, которые выступают за пределы линии бампера.

Точные размеры штрафов за новые нарушения неизвестны. По данным издания, они будут варьироваться от 500 рублей до лишения прав управления транспортным средством.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин объяснил в беседе со «Звездой», почему считает важным возвращение министерству внутренних дел контроля над установкой дорожных знаков. По мнению эксперта, ГИБДД владеет наиболее полной информацией о дорожном движении, его проблемах и очагах ДТП – следовательно, именно эта инспекция должна контролировать размещение дорожных знаков.

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