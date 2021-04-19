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Автоэксперт объяснил, зачем МВД хотят вернуть контроль над дорожными знаками

Иван Линдеманн
08:28 19.04.2021
Сейчас, отметил Владимир Сажин, не согласовывается схема движения, схема объезда препятствий.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Anton Belitsky, Global Look Press
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Автоэксперт Владимир Сажин считает важным возвращение министерству внутренних дел контроля над установкой дорожных знаков. Об этом он рассказал телеканалу «Звезда».

«У нас за безопасность дорожного движения отвечает все-таки ГИБДД. Соответственно, ГИБДД должно и согласовывать установку знаков дорожных. Им лучше знать, как организовывается дорожное движение в конкретном районе, где очаги ДТП и так далее», - уточнил специалист.

Сейчас, по словам автоэксперта, дирекция организации дорожного движения устанавливает знаки без согласования с ГИБДД. Соответственно, не согласовывается схема движения, схема объезда препятствий.

Ранее от том, что МВД намерены вернуть контроль над дорожными знаками написал «Коммерсант». По данным издания, законопроект уже одобрен правительственной комиссией.

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