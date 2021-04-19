Автоэксперт объяснил, зачем МВД хотят вернуть контроль над дорожными знаками
Автоэксперт Владимир Сажин считает важным возвращение министерству внутренних дел контроля над установкой дорожных знаков. Об этом он рассказал телеканалу «Звезда».
«У нас за безопасность дорожного движения отвечает все-таки ГИБДД. Соответственно, ГИБДД должно и согласовывать установку знаков дорожных. Им лучше знать, как организовывается дорожное движение в конкретном районе, где очаги ДТП и так далее», - уточнил специалист.
Сейчас, по словам автоэксперта, дирекция организации дорожного движения устанавливает знаки без согласования с ГИБДД. Соответственно, не согласовывается схема движения, схема объезда препятствий.
Ранее от том, что МВД намерены вернуть контроль над дорожными знаками написал «Коммерсант». По данным издания, законопроект уже одобрен правительственной комиссией.