В стране и мире Автоэксперт объяснил, зачем МВД хотят вернуть контроль над дорожными знаками Иван Линдеманн Сейчас, отметил Владимир Сажин, не согласовывается схема движения, схема объезда препятствий. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Anton Belitsky, Global Look Press Читайте нас на: Автоэксперт Владимир Сажин считает важным возвращение министерству внутренних дел контроля над установкой дорожных знаков. Об этом он рассказал телеканалу «Звезда». «У нас за безопасность дорожного движения отвечает все-таки ГИБДД. Соответственно, ГИБДД должно и согласовывать установку знаков дорожных. Им лучше знать, как организовывается дорожное движение в конкретном районе, где очаги ДТП и так далее», - уточнил специалист. Сейчас, по словам автоэксперта, дирекция организации дорожного движения устанавливает знаки без согласования с ГИБДД. Соответственно, не согласовывается схема движения, схема объезда препятствий. Ранее от том, что МВД намерены вернуть контроль над дорожными знаками написал «Коммерсант». По данным издания, законопроект уже одобрен правительственной комиссией. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика