Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Госдуме оценили последствия отъезда посла США из Москвы

Ян Брацкий
00:37 23.04.2021
Россия продолжит свою внешнеполитическую линию, несмотря на попытки властей США помешать выстраиванию конструктивных отношений Москвы с другими странами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ru.usembassy.gov
Читайте нас на:

Отъезд посла США Джона Салливана из Москвы в Вашингтон никак не скажется на двусторонних отношениях между Белым домом и Кремлем. Об этом в эфире программы «Между тем» заявил  председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

«Хочу всех успокоить, войны не будет. Никто не спровоцирует Россию. Можно продолжать клеймить нас страшными ярлыками, но все это становится все более карикатурным для простых людей. Все прекрасно понимают, что Вашингтон не устраивает сильная Москва», - заявил Слуцкий.

Сегодня национальная экономика растет, несмотря на пандемию новой коронавирусной инфекции, отметил парламентарий. Российские власти проводят независимую внешнюю политику, что не может устраивать заокеанских партнеров.

«Мы каждый день видим бессильную злобу. Они пытаются нас ущипнуть. Завтра в Парламентской ассамблее Совета Европы будет принято жесткое решение в отношении России. Наши стратегические друзья на Западе ждут, что мы оскорбимся и хлопнем дверью. Зря надеются. ПАСЕ - ключевая площадка для проведения внешнеполитической линии президента. Мы не будем поддаваться на провокации и продолжим искать друзей России, которых с каждым месяцем все больше», - добавил парламентарий.

Посол США в Москве Джон Салливан отбыл из России утром в четверг, 22 апреля. Свою резиденцию Спасо-хаус он покинул с тремя чемоданами. Ранее в Государственном департаменте США подтвердили, что Салливан прибудет в Вашингтон на этой неделе, а его возвращение в Россию будет ожидаться в течение последующих недель. Как сообщалось, дипломат планировал встречу с семьей и членами новой администрации для консультаций. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
21:45 В стране и мире
В Белом доме оценили выступление Путина на климатическом саммите
21:40 В стране и мире
Глава ДНР заявил о готовности встретиться с Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе
17:16 Спорт
МОК утвердил музыку Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпиадах в Токио и Пекине
14:16 Армия
Видео
Шойгу объявил о завершении проверок в ЮВО, ЗВО и ВДВ
18:32 Армия
Видео
Тысячи бойцов, десятки единиц техники: опубликованы кадры массового десантирования из Ил-76 в Крыму
Популярное
Популярное
Лидер группы Rammstein исполнил советскую песню на русском языке
Врач назвала опасные при высоком гемоглобине продукты
Видео
Киты в опасности: почему белух не будут спасать из ледовой ловушки на Чукотке
Кардиолог рассказал, опасно ли спать на левом боку
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется весенняя погода
Видео
Perseverance смог получить кислород из атмосферы Марса
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.