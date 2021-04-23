В Госдуме оценили последствия отъезда посла США из Москвы

Отъезд посла США Джона Салливана из Москвы в Вашингтон никак не скажется на двусторонних отношениях между Белым домом и Кремлем. Об этом в эфире программы «Между тем» заявил председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

«Хочу всех успокоить, войны не будет. Никто не спровоцирует Россию. Можно продолжать клеймить нас страшными ярлыками, но все это становится все более карикатурным для простых людей. Все прекрасно понимают, что Вашингтон не устраивает сильная Москва», - заявил Слуцкий.

Сегодня национальная экономика растет, несмотря на пандемию новой коронавирусной инфекции, отметил парламентарий. Российские власти проводят независимую внешнюю политику, что не может устраивать заокеанских партнеров.

«Мы каждый день видим бессильную злобу. Они пытаются нас ущипнуть. Завтра в Парламентской ассамблее Совета Европы будет принято жесткое решение в отношении России. Наши стратегические друзья на Западе ждут, что мы оскорбимся и хлопнем дверью. Зря надеются. ПАСЕ - ключевая площадка для проведения внешнеполитической линии президента. Мы не будем поддаваться на провокации и продолжим искать друзей России, которых с каждым месяцем все больше», - добавил парламентарий.

Посол США в Москве Джон Салливан отбыл из России утром в четверг, 22 апреля. Свою резиденцию Спасо-хаус он покинул с тремя чемоданами. Ранее в Государственном департаменте США подтвердили, что Салливан прибудет в Вашингтон на этой неделе, а его возвращение в Россию будет ожидаться в течение последующих недель. Как сообщалось, дипломат планировал встречу с семьей и членами новой администрации для консультаций.