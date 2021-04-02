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Назван срок окончания пострегистрационных исследований «Спутника V»

Анна Берестовая
03:47 02.04.2021
В настоящее время наблюдения уже идут полгода.
Назван срок окончания пострегистрационных исследований «Спутника V»
© Фото: Luis Lima Jr Keystone Press Agency Globallookpress
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Пострегистрационные исследования разработанного институтом имени Гамалеи совместно с Минобороны РФ препарата «Спутник V» закончатся приблизительно к середине июня. Соответствующую информацию сообщил директор Центра Александр Гинцбург.

После тестирований экспертам Минздрава, занимающимся постоянной регистрацией вакцины, будет направлен отчет. В настоящее время наблюдения уже идут полгода. Для полной картины будут учитываться отдаленные последствия вакцинации.

«Я надеюсь, будет принято решение о постоянной регистрации», - высказался Гинцбург в беседе с РИА Новости.

Вводить какие-либо принципиальные изменения в инструкции после конца испытаний не планируется.

Ранее в Минздраве Турции сообщили, что готовы применять российскую вакцину против коронавирусной инфекции в широких масштабах. Сделать это в стране хотят после завершения тестирования препарата.

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