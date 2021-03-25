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В Минздраве Турции заявили о готовности к широкому применению «Спутника V» после тестов

Роман Захаров
22:47 25.03.2021
По словам Фахреттина Коджи, турецкая сторона начала переговоры с РФ по поставкам вакцины «Спутник V».
В Минздраве Турции заявили о готовности к широкому применению «Спутника V» после тестов
© Фото: Ashraf Amra, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Российский препарат от коронавируса «Спутник V» будет готов к широкому использованию после завершения токсикологических исследований. Такое заявление сделал глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа.

«Мы внимательно наблюдали за процессом разработки вакцины "Спутник V". Были начаты первые консультации по поставкам "Спутника V". Этот препарат будет пригоден для широкого использования после завершения процесса тестирования, нужного для того, чтобы убедиться в его пригодности», - сказано в распространенном заявлении министра здравоохранения.

В конце февраля Коджа сообщил о начале токсикологических испытаний «Спутника V».

Напомним, в середине текущего месяца еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» является хорошим препаратом и входит в число кандидатов на применение в Европейском Cоюзе.

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