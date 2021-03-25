В Минздраве Турции заявили о готовности к широкому применению «Спутника V» после тестов

Напомним, в середине текущего месяца еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» является хорошим препаратом и входит в число кандидатов на применение в Европейском Cоюзе .

«Мы внимательно наблюдали за процессом разработки вакцины "Спутник V". Были начаты первые консультации по поставкам "Спутника V". Этот препарат будет пригоден для широкого использования после завершения процесса тестирования, нужного для того, чтобы убедиться в его пригодности», - сказано в распространенном заявлении министра здравоохранения.

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