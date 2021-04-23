Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Лодка с мигрантами перевернулась в Средиземном море: 130 человек погибли

Ян Брацкий
04:21 23.04.2021
В районе поисково-спасательной операции отмечаются неблагоприятные погодные условия, что значительно осложняет поиск выживших в крушении.
Лодка с мигрантами перевернулась в Средиземном море: 130 человек погибли
© Фото: flickr
Читайте нас на:

Около 130 человек погибли в результате опрокидывания лодки у берегов Ливии. Все погибшие являются нелегальными мигрантами, сообщили представители неправительственной организации SOS Mediterranee.

Сейчас в районе гибели людей находится принадлежащее организации судно, экипаж которого ищет возможных выживших и пытается установить все обстоятельства произошедшего.

«С тех пор как мы прибыли на место происшествия, мы не обнаружили ни одного выжившего, хотя видели не менее 10 тел в районе места крушения», - говорится в заявлении организации на ее официальном сайте.

Поиски выживших на воде осложняются плохой погодой. На месте трагедии отмечаются шестиметровые волны и сильный ветер. Сообщается, что позже были обнаружены фрагменты резиновой лодки.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
03:11 В стране и мире
В Роскосмосе раскрыли конструктивные особенности метановой ракеты «Амур»
02:04 В стране и мире
Пентагон уведомил Турцию об исключении из программы F-35
00:37 В стране и мире
Видео
В Госдуме оценили последствия отъезда посла США из Москвы
00:28 В стране и мире
Видео
Символ мира: в Латакии заново высадят деревья на пострадавшей аллее Российско-Сирийской дружбы
02:33 В стране и мире
В ФНС рассказали о новых правилах оформления налогового вычета из НДФЛ
Популярное
Популярное
Лидер группы Rammstein исполнил советскую песню на русском языке
Врач назвала опасные при высоком гемоглобине продукты
Видео
Киты в опасности: почему белух не будут спасать из ледовой ловушки на Чукотке
Кардиолог рассказал, опасно ли спать на левом боку
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется весенняя погода
Видео
Perseverance смог получить кислород из атмосферы Марса
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.