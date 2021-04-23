В стране и мире Лодка с мигрантами перевернулась в Средиземном море: 130 человек погибли Ян Брацкий В районе поисково-спасательной операции отмечаются неблагоприятные погодные условия, что значительно осложняет поиск выживших в крушении. © Фото: flickr Читайте нас на: Около 130 человек погибли в результате опрокидывания лодки у берегов Ливии. Все погибшие являются нелегальными мигрантами, сообщили представители неправительственной организации SOS Mediterranee. Сейчас в районе гибели людей находится принадлежащее организации судно, экипаж которого ищет возможных выживших и пытается установить все обстоятельства произошедшего. «С тех пор как мы прибыли на место происшествия, мы не обнаружили ни одного выжившего, хотя видели не менее 10 тел в районе места крушения», - говорится в заявлении организации на ее официальном сайте. Поиски выживших на воде осложняются плохой погодой. На месте трагедии отмечаются шестиметровые волны и сильный ветер. Сообщается, что позже были обнаружены фрагменты резиновой лодки. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика