Лодка с мигрантами перевернулась в Средиземном море: 130 человек погибли
В районе поисково-спасательной операции отмечаются неблагоприятные погодные условия, что значительно осложняет поиск выживших в крушении.
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Около 130 человек погибли в результате опрокидывания лодки у берегов Ливии. Все погибшие являются нелегальными мигрантами, сообщили представители неправительственной организации SOS Mediterranee.
Сейчас в районе гибели людей находится принадлежащее организации судно, экипаж которого ищет возможных выживших и пытается установить все обстоятельства произошедшего.
«С тех пор как мы прибыли на место происшествия, мы не обнаружили ни одного выжившего, хотя видели не менее 10 тел в районе места крушения», - говорится в заявлении организации на ее официальном сайте.
Поиски выживших на воде осложняются плохой погодой. На месте трагедии отмечаются шестиметровые волны и сильный ветер. Сообщается, что позже были обнаружены фрагменты резиновой лодки.