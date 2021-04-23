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Отреставрированный «Студебеккер» образца 1941 года примет участие в Параде Победы в Екатеринбурге

Ян Брацкий
03:58 23.04.2021
В праздничных мероприятиях будут задействованы около 2,5 тысяч человек, свыше 100 единиц современной и исторической военной техники и более 10 летательных аппаратов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военнослужащие автобронетанковых подразделений Центрального военного округа (ЦВО) восстановили по архивным чертежам знаменитый военный грузовик «Студебеккер». Эта техника поставлялась в советскую армию в годы Великой Отечественной войны западными союзниками. Восстановленная ретротехника впервые примет участие в проезде механизированной колонны Парада Победы в Екатеринбурге.

На начальном этапе восстановительно-реставрационных работы военнослужащие ЦВО воссоздали утраченные детали кузова, шасси, вооружения исторической военной техники. На стадии сборки особое внимание уделялось точности подгонки узлов и частей. Техника прошла первую обкатку и готова к покраске, которая пройдет в конце апреля.

«Сегодня силами личного состава ремонтно-восстановительного батальона практически закончено воссоздание данного исторического объекта. Наряду с этим остались незначительные работы по шлифовке, после чего мы сможем перейти к покраске. Вместе с тем, продолжается подготовка механизированной колонны к прохождению в городе Екатеринбурге», - рассказал заместитель командира батальона по вооружению Алексей Винник.

Основой для воссоздаваемого «Студебеккера» стало шасси крупнотоннажного грузового автомобиля повышенной проходимости ЗиЛ-157, схожее с иностранным грузовиком по габаритам. Также технические специалисты ЦВО отреставрировали пару серийных советских бронетранспортеров образца 1950-го года БТР-40, которые были доставлены в Екатеринбург с базы хранения вооружения в Подмосковье.

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