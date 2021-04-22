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Чеканный шаг: Екатеринбурге прошла совместная тренировка парадных расчетов ЦВО

Вадим Синицын
01:01 22.04.2021
В ходе мероприятия в парадном строю торжественным маршем прошли около 20 подразделений.
Чеканный шаг: Екатеринбурге прошла совместная тренировка парадных расчетов ЦВО
© Фото: Минобороны РФ
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В Екатеринбурге состоялась первая совместная тренировка пеших парадных расчетов Центрального военного округа. Военнослужащие округа готовятся к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Тренировка прошла на Площади 1905 года в центре Екатеринбурга. В ходе мероприятия в парадном строю торжественным маршем прошли около 20 подразделений. В их числе расчеты управления штаба и авиационного объединения ЦВО, коробки военнослужащих мотострелкового, железнодорожного соединений и единственный парадный расчет военной полиции за Уралом.

Также по площади прошли сотрудники ФСИН и курсанты института государственной противопожарной службы. Музыкальное сопровождение обеспечивал сводный оркестр Екатеринбургского гарнизона.

Как ранее заявлял командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, на территории округа 9 мая пройдут три парада - в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске. Всего к военному параду в Екатеринбурге будет привлечено около 2500 человек, в том числе около 1500 от Министерства обороны РФ, около 130 единиц военной техники и свыше 10 летательных аппаратов.

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