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Более 1300 жителей Карабаха получили медпомощь от российских военных врачей

Ян Брацкий
03:00 23.04.2021
Прием пациентов российскими специалистами осуществляется в полевых госпиталях, развернутых в городах Степанакерт и Мардакерт.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Медицинские специалисты из состава российского миротворческого контингента оказали помощь более чем 1300 жителям Нагорного Карабаха в полевых госпиталях Минобороны России. Помимо этого, многофункциональные выездные врачебные бригады оказывают поликлиническую помощь в рамках проведения гуманитарно-медицинских акций в отдаленных населенных пунктах.

Всего с начала работы госпиталя более 1300 жителей Нагорного Карабаха получили квалифицированную медицинскую помощь, в том числе около 200 детей. Всех обратившихся граждан проконсультировали и произвели необходимые назначения после осмотра квалифицированными терапевтами, хирургами и другими профильными специалистами в развернутых мобильных госпиталях.

«Основные патологии с которыми обращаются местные жители - это сердечно-сосудистые заболевания, заболевания органов дыхания, заболевания костного аппарата. При необходимости мы оказываем консультативно-диагностическую помощь, выполняем процедуры - ультразвуковую диагностику, рентген-диагностику, лабораторную диагностику», - рассказал начальник медицинского отряда специального назначения № 2, майор медицинской службы Дмитрий Наумов.

В составе подразделений медицинского отряда специального назначения работают более 60 медицинских специалистов, среди которых военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты, эпидемиологи и иные профильные специалисты. Полевые госпитали укомплектованы всем необходимым современным диагностическим и лечебным оборудованием.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября этого года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

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