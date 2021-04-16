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Миротворцы РФ привезли медиков для помощи жителям труднодоступных районов Карабаха

Анна Берестовая
03:05 16.04.2021
Российский миротворческий контингент доставил врачей для организации медпункта в Нагорной Карабахе.
Миротворцы РФ привезли медиков для помощи жителям труднодоступных районов Карабаха
© Фото: Минобороны РФ
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Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. В населенном пункте Сардарашен Аскеранского района, расположенном в горной местности, офицерами Центра гуманитарного реагирования был развернут полевой пункт для оказания квалифицированной медицинской помощи жителям поселка, беженцам и вынужденным переселенцам.

«Сегодня мы оказываем помощь жителям горного населенного пункта Сардарашен в формате гуманитарно-медицинского рейда. Эта миссия необычная – мы привезли сюда медиков. Они представлены терапевтом, хирургом, офтальмологом. Самое главное – то, что мы привезли сюда полевую стоматологическую установку и постараемся оказать необходимую помощь всем обратившимся» - сообщил заместитель командующего российским миротворческим контингентом по миротворческой деятельности генерал-майор Сергей Жмурин.

В ходе приема населения, проводившегося на базе развернутого медицинского пневматического модуля, врачи медицинского отряда специального назначения оказали квалифицированную медицинскую помощь более чем 50 жителям поселка.

Помимо этого миротворцы организовали передачу нуждающимся около 1500 килограммов гуманитарной помощи, переданной в Нагорный Карабах российскими общественными и благотворительными организациями. Многодетным семьям, вынужденным переселенцам и беженцам были переданы продуктовые наборы, медицинские препараты и предметы первой необходимости.

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