Военная техника для Парада Победы начала передислокацию в Москву

Военная техника механизированной колонны, которая примет участие в шествии на Красной площади в Москве 9 Мая, передислоцировалась из подмосковного Алабино на временную площадку в Москве.

В состав колонны колесной техники входят: автомобили «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А и «Бумеранг», ракетные комплексы «Искандер-М», «Ярс», ЗРПК «Панцирь-С», «С-400», бронеавтомобили «Тайфун», а также техника обслуживающей группы.

Танки Т-34-85, Т-90М и «Армата», БМП «Курганец» доставят в Москву на специальной технике.

Общее количество колесной техники в колонне составит более 200 единиц.

Гусеничная техника из состава механизированной колонны – танки Т-72Б3, Т-80БВМ, БМД-4М, БМД-МДМ, тяжелые огнеметные системы ТОС-1, самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и «Коалиция-СВ», БМП-2 с боевым отделением «Бережок», БМП-3 и ЗРК «Бук-М3», «Тор-М2» – прибудет по железной дороге на станцию «Пресня». После чего колонна совершит марш на временную площадку на улице Нижние Мневники.

Ранее на подмосковном полигоне Алабино прошла совместная тренировка парадных расчетов, экипажей техники и авиации, которые примут участие в шествии на Красной площади в Москве 9 Мая.