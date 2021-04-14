Тысячи военных и авиация: опубликованы зрелищные кадры тренировки Парада Победы в Подмосковье

На подмосковном полигоне Алабино прошла совместная тренировка парадных расчетов, экипажей техники и авиации - все они примут участие в шествии на Красной площади в Москве 9 Мая.

В пешей колонне - офицеры и солдаты, курсанты вузов Минобороны, а также суворовцы, нахимовцы, кадеты и юнармейцы. В моторизованной колонне пройдут почти 200 образцов техники - в том числе исторической.

Возглавит парад легендарный танк Т-34, а современную линейку танков представят Т-72, Т-80 и Т-90М «Прорыв». Также зрителям продемонстрируют зенитно-ракетную систему С-400, комплексы «Искандер-М», «Панцирь-С» и многое другое.

С аэродрома в Кубинке вылетели участники воздушного парада. Свое мастерство за штурвалами истребителей Су-30СМ и МиГ-29 продемонстрировали пилотажные группы «Русские Витязи» и «Стрижи».

Также в строю на вертолетах Ми-28Н пролетела пилотажная группа «Беркутов», экипажи стратегических ракетоносцев, военно-транспортной авиации и другой техники. На летчиков возложена миссия эффектно завершить Парад Победы - в финале они окрасят небо в цвета российского флага.