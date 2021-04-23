В стране и мире В Кремле объяснили указ о мерах воздействия на недружественные государства Олеся Степакова © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press Читайте нас на: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что указ Путина о мерах воздействия на недружественные действия иностранных государств касается диппредставительств, а не бизнеса. Слова представителя Кремля передает РИА Новости. Ранее Владимир Путин подписал указ о мерах воздействия на недружественные действия иностранных государств. В тексте документа утверждается, что количество лиц, которые могут находиться на территории РФ и иметь договоры, будет определяться правительством России. Договоры, которые были заключены до дня вступления указа в силу, подлежат прекращению, если их количество превышает установленное правительством РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика