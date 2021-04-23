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В Кремле объяснили указ о мерах воздействия на недружественные государства

Олеся Степакова
21:48 23.04.2021
В Кремле объяснили указ о мерах воздействия на недружественные государства
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что указ Путина о мерах воздействия на недружественные действия иностранных государств касается диппредставительств, а не бизнеса. Слова представителя Кремля передает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин подписал указ о мерах воздействия на недружественные действия иностранных государств. В тексте документа утверждается, что количество лиц, которые могут находиться на территории РФ и иметь договоры, будет определяться правительством России. Договоры, которые были заключены до дня вступления указа в силу, подлежат прекращению, если их количество превышает установленное правительством РФ. 

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