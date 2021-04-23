Отец травмированной после падения дерева на юго-западе Москвы девочки рассказал о ее состоянии

Отец девочки, пострадавшей в результате падения дерева в Москве, рассказал «Звезде» о ее состоянии. По словам мужчины, у подростка черепно-мозговая травма, ушибы и, вероятно, проблемы с позвоночником.

«Я еду в ОВД. Буду писать заявление. Дочка не дошла до дома, на нее упало дерево. Есть видео с падения. Выглядит страшно. Дочка сейчас в больнице с женой. Обследование еще до конца не сделано. Будут делать МРТ. Точно понятно, что у нее черепно-мозговая травма, ушибы и, возможно, проблемы с позвоночником», - заявил он.

Ранее стало известно, что столичная прокуратура проводит доследственную проверку по факту травмирования ребенка, девочку доставили в медучреждение, где ей была оказана необходимая медицинская помощь. В данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.