Момент падения дерева на ребенка в Москве попал на видео

В распоряжении «Звезды» оказались кадры падения дерева на девочку на юго-западе Москвы. Столичная прокуратура проводит доследственную проверку по факту травмирования ребенка. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Москве.

«По предварительным данным, днем 23 апреля 2021 года, на территории Юго-Западного административного округа города Москвы, в результате шквалистого ветра произошло падение дерева, в результате чего пострадала 13-летняя девочка», - говорится в сообщении.

Как сообщается, девочку доставили в медучреждение, где ей была оказана необходимая медицинская помощь. В данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.