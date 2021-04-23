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Байден оценил предложение Путина о сотрудничестве по климату

Олеся Степакова
18:45 23.04.2021
По его словам, он с нетерпением ждет начала работы с Россией и другими странами в этом направлении.
Байден оценил предложение Путина о сотрудничестве по климату
© Фото: Oliver Contreras, Keystone Press Agency
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Президент США Джо Байден  с воодушевлением отнесся к призыву российского президента Владимира Путина совместно работать над проблемами климата.

«Мне кажется, на данный момент мы добились отличного прогресса. Я благодарен всем лидерам», – сообщает ТАСС, цитируя американского лидера.

По его словам, он с нетерпением ждет начала работы с Россией и другими странами в этом направлении.

Днем ранее, выступая на саммите по вопросам климата, Владимир Путин заявил, что Россия ответственно подходит к своим международным обязательствам в этой сфере. По словам главы государства, в РФ осуществляется задача по снижению эмиссии парниковых газов. Как отметил Путин, энергетический баланс России на 45% состоит из низкоэмиссионных источников.

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