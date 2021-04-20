Третий «свидетель» защиты по делу Ефремова не признал вину в даче ложных показаний

«Свидетель» смертельной аварии в центре Москвы с участием актера Михаила Ефремова Андрей Гаев не признал вину в даче ложных показаний.

«Вину не признаю. Показания буду давать после исследования доказательств», - заявил он в суде.

В соответствии с обвинительным заключением, показания Гаева противоречат всем собранным доказательствам по делу актера. Как сообщали в МВД, мужчина заявлял в суде, что одним из первых оказался у автомобиля Ефремова после столкновения. Как утверждал Гаев, за рулем машины находился не актер, а неизвестный молодой мужчина.

Ранее не признали вину в суде два других свидетеля, которым также вменяется дача заведомо ложных показаний.

Напомним, что 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника столкнулся с автомобилем, водитель которого, Сергей Захаров, позже скончался в реанимации. 8 сентября суд приговорил актера к 8 годам лишения свободы, однако впоследствии Мосгорсуд снизил срок наказания до 7,5 лет.