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«Сталинград - 2021»: ветераны из Франции, США и РФ почтили у стен Кремля память погибших в годы Второй мировой войны

Андрей Аркадьев
15:22 20.04.2021
Проект «Сталинград - 2021» призван объединить ветеранов из разных стран и направлен на сохранение исторической памяти.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Бывшие союзники антигитлеровской коалиции - ветераны из Франции, США и наши соотечественники - собрались у стен Кремля, чтобы почтить память погибших во время Второй мировой войны.

После экскурсии по Красной площади они возложили цветы к стеле Сталинград в Александровском саду. В Москву они приехали, несмотря на всевозможные ограничения, связанные с пандемией, и, несмотря на свой преклонный возраст.

Иностранным гостям уже больше 90 лет. Все они стали участниками уникального международного проекта «Сталинград - 2021», который призван объединить ветеранов Второй мировой войны из разных стран и направлен на сохранение исторической памяти.

Один из прибывших - американец Чарльз Норман - писатель и участник операции в Нормандии. Говорит, что впервые прилетел в Россию, а приглашение принял не раздумывая.

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