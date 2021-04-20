«Сталинград - 2021»: ветераны из Франции, США и РФ почтили у стен Кремля память погибших в годы Второй мировой войны

Бывшие союзники антигитлеровской коалиции - ветераны из Франции, США и наши соотечественники - собрались у стен Кремля, чтобы почтить память погибших во время Второй мировой войны.

После экскурсии по Красной площади они возложили цветы к стеле Сталинград в Александровском саду. В Москву они приехали, несмотря на всевозможные ограничения, связанные с пандемией, и, несмотря на свой преклонный возраст.

Иностранным гостям уже больше 90 лет. Все они стали участниками уникального международного проекта «Сталинград - 2021», который призван объединить ветеранов Второй мировой войны из разных стран и направлен на сохранение исторической памяти.

Один из прибывших - американец Чарльз Норман - писатель и участник операции в Нормандии. Говорит, что впервые прилетел в Россию, а приглашение принял не раздумывая.