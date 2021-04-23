В Роскосмосе впервые отказали заказчику в запуске спутника

Роскосмос впервые за многие годы отказал заказчику в коммерческом запуске спутника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу корпорации Дмитрия Рогозина.

«Мы впервые за последние годы вынуждены были отказать заказчику, потому что у нас физически производственные мощности, они на пределе», - подчеркнул он, подводя итоги посещения ракетно-космического центра «Прогресс».

Ранее, 25 марта, с космодрома Восточный ракета-носитель «Союз 2Б» успешно вывела на орбиту 36 коммерческих спутников OneWeb. Всего в текущем году Роскосмос планирует осуществить восемь запусков с космодромов Байконур, Восточный и Куру.