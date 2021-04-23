В оперштабе назвали сроки объявления решения о числе рейсов на египетские курорты

В российском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом заявили, что решение о числе рейсов из РФ на египетские курорты будет объявлено во второй половине мая.

«В рамках выполнения поручения о расширении авиасообщения в соответствии с достигнутой между президентом России В.В. Путиным и президентом Египта А. Фаттахом ас-Сиси договоренностью рабочая группа пришла к выводу о возможности открытия авиарейсов в египетские курортные города - Хургаду и Шарм-эль-Шейх», - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин и египетский лидер Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси договорились возобновить авиасообщение между Хургадой, Шарм-эль-Шейхом и РФ. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.