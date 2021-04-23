В АТОР прокомментировали открытие египетского направления

Это очень хорошие новости, которые ждали и туристы, и туристические компании. Так «Звезде» прокомментировал новость об открытии прямого авиасообщения с египетскими курортами глава транспортного комитета АТОР Дмитрий Горин.

«После уже определения точной даты полетов и видов перевозок, будут это чартерные либо регулярные рейсы, мы сможем в кратчайшие сроки предоставить туристам новые возможности полетов именно уже напрямую, в курорты Хургады, Шарм-эль-Шейха», – рассказал он.

В тоже время Горин подчеркнул, что точная дата возобновления полетов пока неизвестна.

«Мы ( АТОР – прим.ред.) точной даты пока не знаем. Я думаю, что совсем скоро, мы об этом узнаем», – уточнил он.

По словам главы транспортного комитета АТОР, загрузка гостиниц в Египте – не полная, это позволит многим российским туристам отдохнуть на курортах страны.

Ранее Владимир Путин и президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси договорились возобновить авиасообщение между Хургадой, Шарм-эль-Шейхом и РФ. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

О полном возобновлении полетов также сообщили в пресс-службе президента Египта.