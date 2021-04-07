Диетолог перечислила немолочные источники кальция

Кальций - это главный строитель костной системы и наиболее распространенный минерал в теле человека. Около 99 % кальция участвует в формировании и поддержании в нормальном состоянии костей и зубов. Кроме того, он помогает усвоению белка и фосфора.

Больше всего кальция, как известно, содержится в молочных продуктах. Но есть люди, которые не употребляют молочку по медицинским показаниям или в силу своих убеждений. Из каких растительных продуктов питания можно получить этот минерал, «Звезде» рассказала гастроэнтеролог и диетолог Евгения Маевская.

«Если мы говорим про растительную пищу, то первое, что приходит на ум, - это миндаль, это орехи пекан. Также хорошо усваиваются брокколи, кунжут, чеснок, базилик. Вопрос заключается только в количестве, которое нужно съедать, чтобы покрыть суточную дозу кальция», - подчеркнула она.

При этом специалист рекомендовала не употреблять кальций в виде БАДов без консультации с врачом. Маевская сообщила, что это чревато негативными последствиями для организма, в частности минерал может отложиться в почках. Кроме того, при употреблении кальция важно уметь сочетать его с другими минералами и витаминами.