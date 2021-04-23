Опубликован клип лидера Rammstein на советскую песню «Любимый город»

Клип на легендарную песню Евгения Долматовского «Любимый город», в исполнении Тилля Линдеманна, опубликован в Сети. Ролик появился в личном аккаунте лидера группы Rammstein в YouTube в 23:00 по московскому времени.

Композиция в исполнении немецкого вокалиста прозвучит в новом фильме о советском летчике «Девятаев» Тимура Бекмамбетова. С его слов, певец сам обратился к нему с просьбой исполнить эту композицию.

Линдеманн-старший часто бывал в Советском Союзе, а сам Тилль вырос в городе Росток, который находился в ГДР. Эту песню в детстве ему часто пела мать. Напомним, что еще в 1939 году песню «Любимый город» исполнил советский артист Марк Бернес.