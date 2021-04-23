Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Диетолог рассказала о роли яблок в профилактике рака

Роман Захаров
06:20 23.04.2021
Как рассказала «Звезде» врач-диетолог Ольга Шмелева, употребление яблок благотворно влияет на организм человека.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: pixabay
Читайте нас на:

Яблоки - знакомый с детства каждому россиянину продукт питания, который можно недорого приобрести практически в любом магазине, или самостоятельно собрать на дачном участке. Но мало кто знает, что в яблоках содержатся различные элементы, не только благотворно влияющие на организм, но и играющие важную роль в профилактике рака. О том, что это за элементы и как именно они воздействуют на наше здоровье, в беседе со «Звездой» рассказала врач-диетолог Ольга Шмелева.

«Яблоки - это полезный продукт. Во-первых, они содержат большое количество клетчатки, которая необходима для работы кишечника. Во-вторых, они содержат железо. В не самой лучшей форме для усвоения нашим организмом, в мясе форма лучше усвояемая, но тем не менее, люди, которые не едят мяса, могут получать этот элемент из яблок. Яблоки, особенно не очень сладкие, содержат небольшое количество фруктозы, и люди, у которых есть лишний вес и инсулин-резистентность, они могут яблоками спасаться, поскольку большое количество глюкозы они не получат и нагрузка на поджелудочную железу будет минимальной. Думаю, перечисленных качеств достаточно, чтобы включить яблоки в рацион питания на каждый день. И как врач-диетолог я рекомендую делать перекусы яблоками, потому, что они дают небольшую калорийную нагрузку», - объяснила медик.

Также специалист рассказала, что содержащийся в яблоках витамин С является антиоксидантом, который, в свою очередь, играет ключевую роль в профилактике онкологических заболеваний.

«Одно из преимуществ яблок, что в них входит большое количество витамина C, особенно если это свежие яблоки. А витамин С является одним из самых важных компонентов антиоксидантной системы. Сюда же входят еще цинк, марганец и витамин Е, но самый главный, конечно, витамин С», - поделилась знаниями Ольга Шмелева.

Ранее специалисты из Университета Квинсленда и Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний выяснили, каким образом употребление яблок воздействует на развитие памяти у человека.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
06:26 В стране и мире
СМИ: в МВД РФ разработали новые правила дорожного движения
05:49 Армия
Видео
В Москве нанесли временную дорожную разметку для военной техники к репетиции Парада Победы
03:11 В стране и мире
В Роскосмосе раскрыли конструктивные особенности метановой ракеты «Амур»
00:28 В стране и мире
Видео
Символ мира: в Латакии заново высадят деревья на пострадавшей аллее Российско-Сирийской дружбы
02:33 В стране и мире
В ФНС рассказали о новых правилах оформления налогового вычета из НДФЛ
Популярное
Популярное
Лидер группы Rammstein исполнил советскую песню на русском языке
Врач назвала опасные при высоком гемоглобине продукты
Видео
Киты в опасности: почему белух не будут спасать из ледовой ловушки на Чукотке
Кардиолог рассказал, опасно ли спать на левом боку
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется весенняя погода
Видео
Perseverance смог получить кислород из атмосферы Марса
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.