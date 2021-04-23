Диетолог рассказала о роли яблок в профилактике рака

Яблоки - знакомый с детства каждому россиянину продукт питания, который можно недорого приобрести практически в любом магазине, или самостоятельно собрать на дачном участке. Но мало кто знает, что в яблоках содержатся различные элементы, не только благотворно влияющие на организм, но и играющие важную роль в профилактике рака. О том, что это за элементы и как именно они воздействуют на наше здоровье, в беседе со «Звездой» рассказала врач-диетолог Ольга Шмелева.

«Яблоки - это полезный продукт. Во-первых, они содержат большое количество клетчатки, которая необходима для работы кишечника. Во-вторых, они содержат железо. В не самой лучшей форме для усвоения нашим организмом, в мясе форма лучше усвояемая, но тем не менее, люди, которые не едят мяса, могут получать этот элемент из яблок. Яблоки, особенно не очень сладкие, содержат небольшое количество фруктозы, и люди, у которых есть лишний вес и инсулин-резистентность, они могут яблоками спасаться, поскольку большое количество глюкозы они не получат и нагрузка на поджелудочную железу будет минимальной. Думаю, перечисленных качеств достаточно, чтобы включить яблоки в рацион питания на каждый день. И как врач-диетолог я рекомендую делать перекусы яблоками, потому, что они дают небольшую калорийную нагрузку», - объяснила медик.

Также специалист рассказала, что содержащийся в яблоках витамин С является антиоксидантом, который, в свою очередь, играет ключевую роль в профилактике онкологических заболеваний.

«Одно из преимуществ яблок, что в них входит большое количество витамина C, особенно если это свежие яблоки. А витамин С является одним из самых важных компонентов антиоксидантной системы. Сюда же входят еще цинк, марганец и витамин Е, но самый главный, конечно, витамин С», - поделилась знаниями Ольга Шмелева.

Ранее специалисты из Университета Квинсленда и Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний выяснили, каким образом употребление яблок воздействует на развитие памяти у человека.