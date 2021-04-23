Помним и уважаем: последнего защитника Брестской крепости похоронили в Мытищах

На Федеральном военном мемориальном кладбище сегодня простились с Петром Котельниковым. Он был участником Великой Отечественной войны, последним защитником Брестской крепости.

На церемонию прощания собрались близкие ветерана, представители оборонного ведомства. В первый день войны, когда гитлеровцы осадили Брестскую крепость, 12-летний боец музыкального взвода Петр Котельников оказался в цитадели. Помогал, чем мог - подносил боеприпасы, выхаживал раненых, под пулями фашистов добывал защитникам крепости воду.

Позже прошел плен и оккупацию. Победу встретил на Урале, где работал на танковом заводе. После войны продолжил военную карьеру. Полковнику Петру Павловичу Котельникову был 91 год. Похоронили его со всеми воинскими почестями.