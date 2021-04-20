Ушел из жизни последний защитник Брестской крепости

Сегодня на 91-м году жизни скончался последний защитник Брестской крепости Петр Котельников. По предварительным данным, он болел онкологическим заболеванием.

Котельников был последним дожившим до наших дней, кто во время Великой Отечественной войны встал на защиту Брестской крепости

Котельников родился в 1929 году в селе Долгово Пензенской области. В детстве он остался сиротой, учился и воспитывался в детдоме. Двенадцатилетним воспитанником музыкантского взвода 44-го стрелкового полка он встретил войну в Брестской крепости.

После Великой Победы Котельников продолжил военную карьеру и служил в Бресте более 20 лет. В последние годы ветеран жил в Москве.